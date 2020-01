FDVA 2020 : surveillez les appels à projets

Dispositif de soutien au développement de la vie associative, le FDVA appuie, d’une part, les associations qui développent la formation de leurs bénévoles et, d’autre part, le fonctionnement et l’innovation. Les candidatures pour l’appel à projets national sur la formation sont à déposer jusqu’au 26 février.

Les dates limites pour les appels à projets régionaux de cet axe varient : pour les plus avancés, les dossiers doivent être adressés très rapidement (31 janvier en Nouvelle-Aquitaine, 2 février en Occitanie) tandis que d’autres appels ne sont pas encore ouverts.

De même pour les appels à projets départementaux « fonctionnement-innovation » : les départements bretons doivent par exemple soumettre leur dossier avant le 19 février et ceux du Grand-Est d’ici le 27 février. Retrouvez les dates des appels régionaux et départementaux au fur et à mesure de leur publication.

