Faire participer les salariés à la gestion de l’association

Considérer les salariés comme de simples exécutants peut provoquer la perte de motivation et de sens. L’association Sitaphy propose un autre mode de gouvernance plus adaptée au monde associatif.

Sitaphy est une association qui œuvre dans le champ de l’insertion dans l’Yonne depuis 2002. Elle salarie 25 personnes, dont un directeur, quatre permanents et une vingtaine de personnes en insertion. Après plusieurs années de fonctionnement, Jean-Pierre Thibault, son directeur, a souhaité modifier la gouvernance de l’association pour y intégrer les salariés. Il se sentait seul à porter l’association et était persuadé que les salariés pouvaient jouer un rôle plus important dans la conduite du projet, en complément des administrateurs bénévoles. Par ailleurs, comme il le remarque, « en association le principe est : une personne une voix. Mais les salariés permanents sont souvent oubliés dans ce principe de démocratie ».

Trois collèges

En 2008, la gouvernance a été repensée et le conseil d’administration, qui est la véritable instance[…]