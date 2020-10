Faire face à la crise : les aides possibles pour les associations

La cellule ESS du Haut-Commissariat à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale publie régulièrement une synthèse des mesures par ministère et organisation.

Sur le site d'Opale/CRDLA, vous trouverez un récapitulatif actualisé des aides spécifiques au secteur artistique et culturel.

Par ailleurs, le Guide sur les financements et aides financières / dispositifs exceptionnels pour faciliter l'accès aux crédits et résoudre les tensions de trésorerie de France Active peut être complémentaire : les associations étant éligibles aux dispositifs exceptionnels de prêts publics et privés.