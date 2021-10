« Faire des industriels le fer de lance du réemploi et un financeur de la vie associative, relève d’une confusion des rôles »

Interview de Martin Bobel, secrétaire général adjoint en charge du plaidoyer du Réseau des ressourceries, et conseiller du Conseil économique, social et environnemental (Cese)

Le Sénat vient d’adopter un amendement orientant l’intégralité des fonds de réemploi aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). De quoi s’agit-il ?

Le projet initial était de créer une caisse à gouvernance paritaire alliant ONG environnementales, associations d’élus, fédérations de solidarité et d’insertion et réseaux d’acteurs du réemploi solidaire. Cette caisse aurait été financée par une partie de l’écoparticipation : une forme de parafiscalité – fiscalité privatisée que les industriels paient pour financer le recyclage des biens mis sur le marché. Elle devait financer les associations œuvrant sur le réemploi solidaire (Emmaüs, ressourceries, recycleries), et permettre à des milliers d’associations de développer de nouvelles activités autour de la récupération et de la réduction des déchets.

Dans la loi Économie circulaire de 2019, ce dispositif a été voté à l’unanimité en première lecture au Sénat, mais le gouvernement et l’Assemblée ont décidé d’en faire un instrument différent : gouverné par l’industrie manufacturière et la grande distribution, le fonds unique a été découpé en de multiples fonds, son volume financier global a été divisé par deux et le périmètre associatif s’est élargi en direction de l’ESS dans son ensemble, intégrant de fait des structures à[…]