Faire appel au DLA pour un premier recrutement ?

Oui. Le DLA a été conçu pour accompagner les associations employeuses dans leurs difficultés ou leur développement. Si l’emploi est au coeur de ce dispositif cela n’interdit pas à une association sans salarié d’y faire appel dès lors qu’elle inscrit sa demande dans le cadre du développement d’un emploi et du passage au statut d’association employeuse.

Vous pourrez par exemple bénéficier d’un soutien pour

définir et rédiger la fiche de poste,

évaluer le coût de ce poste (qui dans le cas d’un primo-employeur tout particulièrement ne comprend pas que le salaire, mais aussi le local où travaillera la personne embauchée, les outils dont elle disposera, etc.),

établir un budget prévisionnel qui prenne en compte un objectif de pérennisation du poste créé, etc.

Le DLA va également regarder l’utilité sociale de la structure pour le territoire et sa capacité à matérialiser sa volonté de créer un emploi.

Le DLA n’est donc pas réservé aux associations qui ont déjà des salariés même si l’accompagnement des associations non employeuses reste exceptionnel dans son activité.



