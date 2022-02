Existe-t-il une alternative aux réseaux sociaux habituels ?

S’il est difficile d’être absent des réseaux sociaux, il est néanmoins possible d’utiliser des solutions alternatives.

Mastodon est l’une d’elles et peut s’avérer utile pour dynamiser les interactions entre les membres. Ce réseau social peut être comparé à Twitter : les tweets devenant des pouets (ou toots en anglais). Les messages peuvent contenir jusqu’à 500 caractères, agrémentés de photos, vidéos, musiques…

Il se différencie de Twitter sur plusieurs points : ­Mastodon est un logiciel qui peut être installé autant de fois que désiré. Il peut être auto-hébergé, il est libre et non centralisé. S’orienter vers une telle solution est donc d’abord un choix éthique. Le logiciel étant libre, il permet de garantir la transparence de son fonctionnement. Ce réseau est un bon support pour un groupe de travail dans sa gestion de projet. Choisir un tel réseau social permet des interactions facilitées avec une constellation (appelé Fédiverse pour fédération d’univers) et d’autres[…]