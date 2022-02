Établir une convention de prêt d’argent entre deux associations

Les associations peuvent tout à fait, sous certaines conditions, se prêter de l’argent en dérogeant au monopole bancaire. La convention de prêt d’argent sans intérêt qu’elles signeront devra comprendre a minima les quatre clauses présentées dans le modèle ci-dessous.

La capacité d’une association à octroyer des prêts à une autre association est limitée par le monopole bancaire prévu par les articles L.511-1 et L.511-5 du code monétaire et financier (CMF), selon lesquels seuls les établissements bancaires sont habilités à réaliser des opérations de banque, parmi lesquelles les opérations de crédits, c’est-à-dire des prêts consentis à titre habituel et rémunérés (CMF, art. L.311-1).

Exceptions légales

Il existe toutefois des exceptions réservées aux associations énumérées à l’article L.511-6 du CMF. Ainsi, une association peut consentir un prêt même rémunéré (dont le[…]