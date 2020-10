Est-il obligatoire d’avoir un président, un trésorier et un secrétaire dans son association ?

Non, il n’existe aucune obligation légale à structurer une association avec ces trois fonctions classiques, que l’on retrouve dans une immense majorité des associations. L’article 5 de la loi de 1901 évoque «… ceux qui à un titre quelconque sont chargés de son administration… ». Cette liberté de gouvernance s’applique également aux associations de droit local d’Alsace-Moselle.

La gouvernance, qui rassemble l’ensemble des règles, des organes de décision, d’information et de surveillance, et qui permet d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle d’une association peut être assumée collégialement. Dans le milieu associatif, depuis quelques années, cette aspiration s’exprime de plus en plus. D’autres modes d’organisation sont donc possibles mais ils exigent une réflexion en amont et une grande synergie entre les membres.