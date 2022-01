Erasmus+ soutient les associations pour des actions menées à l’étranger

Erasmus+ n’est pas seulement un programme permettant à des étudiants d’aller à l’étranger. Les associations, en particulier celles œuvrant dans les domaines de l’éducation populaire, de la jeunesse et des sports, peuvent en bénéficier. Des dispositifs sont même spécifiquement prévus pour les petites structures.

Erasmus+ est un programme européen qui vise à donner à tous les publics « la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leur employabilité. Il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats européens ou internationaux avec un large panel d’acteurs privés ou publics [dont font partie les associations]. Il permet de partager les savoir-faire et d’innover dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport ».

Dans sa nouvelle programmation, il se veut « plus ouvert, pour lutter contre les décrochages, l’exclusion, les discriminations, les inégalités dues au handicap et les disparités territoriales grâce à des démarches simplifiées ». Pour[…]