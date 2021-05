Entre 2013 et 2018, la participation bénévole était en baisse

La dernière enquête de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sur les associations esquisse le profil des 1,27 million d’associations actives en France en 2018. Celles-ci se divisent en deux branches avec d’un côté, 1,1 million d’associations non employeuses et de l’autre, 170 000 associations employeuses.

En 2018, les associations employeuses avaient embauchés 2,2 millions de salariés majoritairement en temps partiel (équivalent à 1,5 million de salariés en équivalent temps plein (ETP). Plus d’un poste sur deux (53 %) était donc concerné. Et près de la moitié de l’ensemble des heures d’activité étaient réalisées par des bénévoles, contre 13 % pour l’ensemble des associations employeuses. Le bénévolat était surtout le moteur de l’écrasante majorité des associations, les non-employeuses, six fois plus nombreuses.

Les 1,1 million d’associations non employeuses fonctionnaient grâce aux 21 millions de participations bénévoles. Les trois principaux domaines d’activité où l'engagement bénévole était très présent se répartissaient entre le sport (24 %), les loisirs, divertissements et vie sociale (21 %) et la défense de causes, de droits et d’intérêts (16 % ).

Mais entre 2013 et 2018, le nombre de participations bénévoles a globalement diminué de 7 % tandis que l’emploi salarié (toutes durées de travail confondues) a cru de 15 %.