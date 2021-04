[Enquête] Quelle place pour la vie étudiante après la crise ?

Depuis plus d’un an, les associations de campus partagent les difficultés, les attentes et les nécessaires adaptations auxquelles sont confrontés les étudiants.

Pour faire entendre la voix de ces jeunes, 8 associations étudiantes (Animafac, E&D, ESN France, Jets d’encre, les Jeunes Européens - France, Nightline, le Parlement Européen des jeunes et le REFEDD) lancent une grande enquête "La Rentrée d'après". L'enjeu est de recueillir les témoignages des étudiants pour dresser un état des lieux de la situation, rendre compte des obstacles auxquels ils font face, évoquer leurs envies et leurs perspectives d’avenir.

Cette consultation est ouverte jusqu’au lundi 7 juin et les résultats seront présentés le 3 septembre 2021 lors de l'Université d'été d'Animafac.