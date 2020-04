Édith Arnoult-Brill est décédée

Dans un monde associatif où les hommes occupent encore trop souvent la majorité des postes de responsabilité, Édith Arnoult-Brill faisait partie des ces femmes qui proposaient un modèle différent pétri de conviction, d'humanité, d'intelligence et de simplicité.

S'appuyant sur des engagements politiques et moraux affirmés, elle a toujours su mener ses combats pour la promotion de la vie associative et la défense de la jeunesse avec pugnacité, efficacité et droiture et un grand respect des personnes qui l'entouraient. Elle aura occupé de nombreux postes de représentation du monde associatif avec engagement et sincérité.

Sa disparition brutale nous laisse une immense responsabilité, celle de reprendre le flambeau de la défense des valeurs de l'éducation populaire, de la coopération et de l'association qu'elle portait avec tant de conviction et de talent. Le monde associatif perd une grande voix, une grande militante, dévouée à cette cause depuis de très nombreuses années.