Économie sociale et solidaire : quels bouleversements dans l’emploi en 2020 ?

Cet été, l’Observatoire national de l’ESS a publié sa note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS en 2020. Le "choc Covid" a bien eu lieu. En décembre 2020, les entreprises de l’ESS ont perdu 0,9% de leurs emplois (contre - 2,0 % dans le reste de l’économie privée) par rapport à l’année précédente, soit un total de 18 783 emplois disparus.

Ce bilan de l’emploi en fin d’année présente cependant un effet de rattrapage par rapport aux pertes observées en juin 2020 (- 2,4% d’emplois soit 52 000 emplois perdus). Cette inflexion a été permise grâce à la reprise estivale d’une partie des activités les plus touchées lors du premier confinement (notamment culturelles), l’augmentation du recours aux dispositifs d’aide, ainsi que par l’essor important de l’emploi dans les secteurs les plus sollicités (secteur hospitalier à but non lucratif, hébergement social et médico-social, accompagnement, accueil et solidarité, etc.).

En conclusion, l’ESS a finalement bien résisté sur cette année 2020. Elle reste cependant très fragilisée notamment par les nombreuses incertitudes concernant le prolongement des dispositifs d’aide, le retour des adhérents et des bénévoles, les possibilités de reprise totale des activités dès la rentrée, notamment culturelles, sportives, de loisirs, sociales, etc. ou encore le maintien des ressources financières publiques et/ou privée.