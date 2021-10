Du 19 au 21 octobre 2021 : Forum national de l’ESS à Niort

Pour cette 6ème édition, le Forum national de l’ESS s’organise sur 3 jours de rencontres et d’échanges afin d’accélérer les transitions indispensables à notre économie et à notre société. Plus de 150 ateliers participatifs, tables-rondes, formations, mini-conférences, projets inspirants, rencontres d’experts sont prévus.

Le mardi 19 octobre est consacré à des réflexions sur les principes et fondamentaux de l’ESS autour du Pouvoir d’agir, de l’impact social, de la découverte de l’ESS et de la coopération. Le mercredi 20 octobre est axé sur une immersion dans l’ESS au quotidien, avec des exemples de pratiques et applications économiques concrètes. Et pour le jeudi 21 octobre, il est question de revenir sur les principaux enjeux identifiés pendant les deux jours précédents de d’imaginer une projection vers le monde d’après.

Plus de 2000 personnes engagées, entrepreneures de l’ESS et de l’innovation sociale, décideuses et actrices publiques engagées sur leurs territoires, d’organisations sont attendues. Vous pourrez suivre le Forum national via une diffusion en ligne des temps forts, de plateaux tv et de reportage sur la plateforme internet.