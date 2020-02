Doit-on obligatoirement fournir une fiche de paie en version papier à son salarié ?

Non. Le ministère du Travail s’est engagé dans une démarche de simplification du bulletin de paie autour de deux préoccupations : « le rendre compréhensible à chaque salarié et faciliter la vie de l’entreprise notamment en matière de gestion de la paie » (décret n° 2016-190 du 25 février 2016 et arrêté du 25 février 2016).

Par ailleurs, la délivrance d’un bulletin de salaire électronique est légale depuis la loi du 13 mai 2009 « dite de simplification et de clarification du droit et de l’allègement des procédures ». Il a donc la même valeur juridique que celui remis sur support papier. L’employeur doit veiller aux conditions de nature à garantir l’intégrité des données (le bulletin ne doit pas pouvoir être modifié, volontairement ou non).

