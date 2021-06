Deux appels à projets pour une alimentation de qualité

La crise sanitaire a mis en exergue la difficulté pour certains d’avoir accès, pour des raisons financières ou physiques, à une alimentation locale, saine et de qualité à un prix abordable. Deux appels encouragent les projets liés à l’alimentation.

Cultiver des jardins en ville

Les jardins partagés et collectifs se voient dotés de 17 millions d’euros (volet « agriculture » du Plan de relance). Organisés au niveau départemental, sous l’égide du préfet, ces appels à projets s’adressent aux associations, collectivités territoriales ainsi qu’aux bailleurs sociaux. Bien que le cahier des charges soit commun à tous les départements, chaque préfecture peut l’adapter (par exemple sur les seuils d’aide minimum et maximum). Le taux d’aide maximum est de 80 % du montant total du projet pour une association et de 50 % pour une collectivité territoriale ou un bailleur social. Vous pouvez vous rendre[…]