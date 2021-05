Des mineurs peuvent-ils adhérer ou créer une association ?

Oui. Sous certaines conditions, les mineurs ont accès à l’adhésion, à la création et à la gouvernance des associations. Un ensemble de textes régit ainsi le statut du mineur avec pour objectif de le protéger tout en lui permettant de prendre part à la vie associative. Le décret n°2017-1057 du 9 mai 2017 détaille notamment la procédure d’information des représentants légaux des mineurs souhaitant créer une association. Ce texte est venu préciser et formaliser les modalités de création et d’association pour les mineurs de plus de 16 ans.

Ceux-ci peuvent librement, sans accord parental préalable, adhérer à l’association de leur choix, si les statuts de celle-ci le permettent. Aucune formalité n’est nécessaire. Le jeune pourra participer aux activités de l’association, y devenir bénévole, et assister et voter aux assemblées générales. S’il faut acquitter une cotisation, le mineur peut effectuer lui-même le paiement.

Il peut aussi créer une association ou devenir membre d’une instance de direction. Cependant, avant 16 ans, il doit impérativement détenir une autorisation préalable de ses représentants légaux. Passé cet âge, il peut être élu dans une instance de direction d’une association sans autorisation préalable.