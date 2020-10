Des hausses de budget en vue dans le projet de loi de finances pour 2021

En premier lieu, 699 millions € seront consacrés à la jeunesse et à la vie associative soit une hausse de 6%, notamment pour renforcer le FDVA. Le Fonjep voit son enveloppe augmentée de 5 millions € (pour un total de 39 millions € auxquels s’ajoutent les 7 millions € pour 1000 postes supplémentaires du plan de relance). Le service national universel bénéficiera de 31 millions € supplémentaires pour accueillir 25 000 jeunes volontaires.

De plus, une enveloppe de 802 millions € est dédiée aux sports (+ 20%), en premier lieu pour la préparation des Jeux Olympiques. Mais l’Agence nationale du Sport voit également ses moyens croître de 122 millions € sur 2 ans destinés à soutenir les clubs et fédérations touchés par la crise actuelle : 40 millions € en soutien à la création d’emploi et 12 millions € pour l’accompagnement de personnalisé de 3000 jeunes supplémentaires via le dispositif Sesame.