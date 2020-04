Des appels à projet pour les associations sur le site du ministère de la Culture

Pour consulter les appels à projets en cours (106 au moment de la rédaction de cet article), il faut cliquer sur l’onglet « Aides et démarches » puis, à l’intérieur de celui-ci sur « Appels à projets ». Apparaissent alors, 6 par 6, les appels à projets classés par ordre décroissant de date, en premier ceux qui sont bientôt clos, à la fin ceux dont la date de clôture est la plus lointaine.

Simple clic

Chaque appel est présenté de manière identique, ce qui permet de repérer très vite s’il peut être pertinent pour votre association (voir encadré). Une fois sélectionnés ceux qui vous intéressent, un simple clic vous renvoie sur le descriptif détaillé où vous trouverez le dossier de candidature. Un moteur de recherche permet d’opérer un tri par thématique, région ou producteur (qui est l’auteur de l’appel ?). Autre intérêt du dispositif : les appels clos restent en ligne ce qui permet de repérer ceux qui pourraient revenir l’année prochaine et qu’on aurait ratés cette année.

Thématiques associatives

Certains appels s’adressent directement aux artistes (résidences d’auteurs, bourses individuelles à la création, commandes publiques d’œuvres…). Beaucoup sont régionaux mais environ un quart concerne la France entière. Les thématiques plus associatives tournent autour de l’égalité femmes-hommes, l’accès à la culture pour tous, le patrimoine, le handicap et l’accessibilité, etc. On trouvera concrètement des appels émanant de Contrats locaux d’éducation artistique (Clea), du Fonds d’encouragement aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs (Feiaca), du Centre national du livre, du Fonds de soutien aux médias d’information sociale de proximité, et même du Fonds de développement de la vie associative (FDVA).

Croiser les publics

On retrouve dans beaucoup des appels à projets une volonté affichée de croiser les publics et de favoriser les échanges et les rencontres. Ainsi, en Nouvelle Aquitaine, dans le cadre de la convention Culture et Santé, la Drac, l’ARS et le conseil régional soutiennent des projets culturels en direction des établissements du médico-social qui accueillent des jeunes en situation de handicap. Condition : l’établissement devra présenter son projet en lien avec un artiste ou une association culturelle locale. On retrouve ce souci dans des appels à projets nationaux tels celui porté par le fonds culturel transfrontalier Rhin supérieur (pour des échanges entre acteurs français, suisses et allemands) ou l’appel à candidatures « Résidence Culture 2021 » qui a pour objectif le développement de projets de coopération entre des opérateurs du ministère de la Culture et plus largement de tout opérateur culturel à but non lucratif, et des partenaires étrangers.