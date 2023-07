Déclarer un spectacle pyrotechnique

La magie d’un spectacle pyrotechnique n’enlève rien au danger que peuvent représenter les tirs de feux d’artifice. C’est pourquoi leur organisation sur un lieu public est strictement encadrée et nécessite souvent une déclaration préalable.

Les artifices de divertissement sont classés en quatre catégories (F1 à F4) et ceux destinés au théâtre en deux classes (T1 et T2) en fonction de leur dangerosité.

Les artifices F1 sont en vente libre aux personnes de plus de 12 ans ; ceux F2, F3 et T1 sont en vente libre aux personnes majeures, sous réserve d’avoir obtenu un agrément préfectoral pour ceux tirés par mortier ; les F4 et T2 ne peuvent être vendus qu’aux artificiers titulaires d’un certificat de qualification, seuls habilités à les mettre en œuvre.

Déclaration

[…]