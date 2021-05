L’aide juridictionnelle est versée aux avocats ou professionnels du droit pour aider les justiciables aux ressources modestes dans le cadre d’une procédure judiciaire, et potentiellement accessible aux associations. Les conditions d’éligibilité sont dorénavant plus simples et la demande peut être faite par voie dématérialisée.

En savoir plus : Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020