D'une crise sanitaire vers une crise humanitaire ?

Ce 10 juillet marque la fin de l’état d’urgence sanitaire et, avec elle, la fermeture des hébergements « hivernaux », l’arrêt des mises à l’abri sanitaires et la reprise des expulsions.

39 associations du Collectif des Associations Unies, appellent dans un communiqué à ce que cette date ne marque pas la fin de l’aide apportée aux milliers de personnes sans-abri et mal-logées.

Pendant la crise sanitaire, ce sont 20 000 places d’hébergement qui ont été ouvertes, 14 000 places hivernales maintenues, des points d’eau installés, etc. Mais depuis le déconfinement, les associations du Collectif assistent à la réduction de ces moyens. La situation risque ainsi de se dégrader rapidement, menaçant à nouveau les plus vulnérables.

Afin d'éviter une catastrophe sociale, le Collectif des Associations Unies demande un engagement ferme et vérifiable de la part des pouvoirs publics et réitère ses 15 mesures à adopter d'urgence pour éviter d’ajouter de la misère à la crise économique et sociale.