Crise des métiers de l'humain : le secteur associatif n'est pas épargné

Le livre Les Fossoyeurs et la tourmente qui touche le groupe privé lucratif Orpéa ont mis les Ehpad à la une de l'actualité. Si tous les établissement du secteur associatif ne sont pas forcément exemplaires, ils échappent au moins à une lucrativité qui pousse aux dérapages.

Le scandale déclenché par l'ouvrage du journaliste Victor Castanet, au-delà des dérives d'un groupe, pose la question plus générale des moyens dont dispose le secteur médico-social pour offrir aux personnes âgées un accueil digne et respectueux. Un sujet qui était au cœur d'un rapport publié en mai 2021 par le Défenseur des droits.

Des différences selon le statut commercial ou non-lucratif

Sur les six dernières années, le Défenseur des droits a instruit plus de 900 réclamations de personnes contestant les modalités de leur accompagnement médico-social ou celui de leurs proches. 80 % de ces dossiers mettent en cause un Ehpad (45 % concernaient un EHPAD à statut public, 30 % un Ehpad privé associatif et 25 % un Ehpad privé commercial). C'est dire qu'associatif ne rime pas[…]