Créer une vidéo : pas la peine d’en faire tout un film !

La vidéo, aujourd’hui incontournable sur les réseaux sociaux, peut être un bon moyen de présenter une association de manière plus dynamique et plus personnelle sur internet ou dans un dossier de financement.

Même sans être un professionnel, il est désormais possible de produire une vidéo qualitative, à condition d’être vigilant à quelques aspects clés. Attention, une vidéo ne doit poursuivre qu’un objectif à la fois, sinon elle sera confuse. Dès que vous avez déterminé cet objectif, vous devez rédiger un script : un document préfigurant le découpage technique, les dialogues ou les textes de la voix off. Plus celui-ci est précis, plus le tournage et le montage en seront facilités.

Des images propres et stables

La qualité d’image dépend de plusieurs choses : le matériel tout d’abord, mais également les conditions de la prise de vues. Inutile de s’équiper comme un pro, certains smartphones font des prouesses. En revanche, investissez dans un pied qui vous permettra d’obtenir des images stables, au rendu immédiatement plus propre. Lors de la prise de vues, vous devrez gérer les variations de lumière selon les conditions de tournage (en extérieur ou en intérieur, en lumière naturelle ou artificielle, moment de la journée, etc.). Des différences trop importantes peuvent conduire à un déséquilibre entre les scènes. En l’absence d’étalonnage, l’astuce consiste à passer le film en noir et blanc pour gommer ces ­différences.

Un son et une musique de qualité

« Les débutants mettent parfois le paquet sur l’image et négligent totalement la musique. Or, une vidéo avec un son ou une musique très médiocres peut vraiment agir comme un repoussoir pour le spectateur », affirme Nina Bagard, vidéaste et autrice-réalisatrice. Soyez donc attentif à la qualité de la prise de son (mieux vaut faire des essais de micro lors des interviews par exemple), et accordez de l’importance à la musique. Aujourd’hui, de nombreuses banques de musiques libres de droit existent sur le Net, comme Free Music Archive ou la bibliothèque audio de YouTube ; on peut facilement piocher dedans. Sinon, n’hésitez pas à utiliser des musiques qui sortent de l’ordinaire pour vous démarquer.

Montage : faire seul ou solliciter un professionnel

C’est sans doute la partie la plus technique. Il faut non seulement maîtriser les logiciels de montage, mais encore comprendre le « génie » d’un bon montage. Mieux vaut donc faire simple au début et ne pas envisager de choses trop compliquées. Le logiciel de montage Shotcut, en open source, est un bon outil pour commencer. La prise en main est relativement aisée, et les tutoriels sont nombreux sur internet. Mais selon l’objectif poursuivi et le cadre de diffusion de la vidéo, vous pouvez recourir à un professionnel qui garantira une qualité de réalisation supérieure. Le tarif moyen est de 50 euros par heure, et il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Le prix dépendra de sa durée finale, du temps de tournage, de montage, des déplacements éventuels, etc.