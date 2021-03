Le périmètre de compétences des médecins du travail est temporairement élargi jusqu’au 16 avril 2021. Ceux-ci peuvent désormais prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection d’un salarié au Covid-19 et établir un certificat d’isolement, en vue d’un placement en activité partielle, pour les les plus vulnérables et susceptibles de développer une forme grave d’infection au virus.