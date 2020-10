Covid-19 : l’assurance peut-elle couvrir vos pertes ?

Une association peut souscrire un contrat d’assurance de dommages matériels qui peut comporter une extension de garantie dite de « perte d’exploitation ». L’épidémie de Covid-19 ne rentre a priori pas dans le champ des garanties mais la réalité est plus complexe…

L’extension de garantie « perte d’exploitation » permet, suite à un sinistre, de compenser la chute de chiffre d’affaires et de bénéfice, et de garantir à l’association de retrouver les moyens pour poursuivre une activité normale. Par exemple, suite à un incendie une association se retrouve sans local et ne peut plus exercer ses activités.

Pas de dommages matériels

A priori, l’événement Covid-19 ne rentre pas dans ce champ de garantie (même s’il était reconnu par l’État comme catastrophe naturelle) puisqu’il n’engendre pas de dommages matériels à proprement parler. En effet, les biens assurés (locaux, matériels, machines) ne subissent aucun dommage et les pertes d’exploitation ne sont pas liées à une indisponibilité des biens assurés suite au sinistre, mais à[…]