Conseil citoyen : Boulogne-sur-Mer choisit l’association

Lieu d’expression d’habitants et d’acteurs locaux d’un quartier, le conseil citoyen est un moyen de fédérer autour de l’action publique locale. Certains font le choix de se structurer sous forme associative.



Les conseils citoyens ont été créés par la loi du 21 février 2014 « de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ». Leur rôle est de « confronter les dynamiques citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans les instances de pilotage et en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants ». Obligatoires dans tous les quartiers prioritaires de la politique de la ville mais existant aussi en dehors, ces instances peuvent rester informelles ou se structurer en association.

-> A lire : Les conseils citoyens peinent à exister

Une dynamique[…]