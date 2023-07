Comment vont se dérouler les événements estivaux de 2024 ?

Pour assurer la sécurisation des Jeux olympiques, les ministères de l’Intérieur, de la Culture et des Sports ont annoncé qu’aucun autre grand rassemblement ne pourrait avoir lieu du 18 juillet au 11 août 2024. Une circulaire du 13 décembre 2022, adressée aux préfets, en détaille l’organisation.

Les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) sur le territoire devraient accueillir 13 millions de visiteurs et entraîner d’importants déploiements d’unités de forces mobiles (UFM). Celles-ci sécuriseront les sites de compétition et d’entraînement, leurs abords, les transports publics, les lieux de rassemblement, le relais de la flamme olympique, etc.

