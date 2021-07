Comment vont les associations culturelles employeuses ?

En France, sur 350 000 associations culturelles, plus de 40 000 exercent la fonction d’employeur. En dix ans, leur nombre a augmenté de 33 %.

Par Cécile Offroy, Luc de Larminat, Opale

Opale, centre de ressources sur la culture et l’économie solidaire, a publié les résultats de la deuxième édition de son enquête décennale sur les associations culturelles employeuses. Recueillies en 2019, ces données constituent un repère indispensable sur leur situation avant la crise sanitaire du Covid-19, qui les a si durement frappées.

L’originalité de cette enquête est de montrer qu’il n’existe pas un seul modèle, monolithique et normatif, de faire association, mais bien une pluralité de manières et de formes, modelées par l’histoire, les usages, l’environnement socio-économique et les politiques publiques.

Le spectacle vivant arrive en tête

En 2008, il y avait seulement 30 000 associations culturelles employeuses. Il y a donc eu une progression de 33 % en une décennie. 63 % d’entre elles relèvent du spectacle vivant : 22 % de[…]