Comment valoriser le bénévolat pour obtenir des droits à la formation ?

Le compte d’engagement citoyen permet en effet de valoriser certaines actions de bénévolat (missions de direction ou d’encadrement de bénévoles) sous forme de droits à formation. L’association doit réfléchir aux types de postes qui permettent de prétendre à l’acquisition de tels droits.

Elle doit ensuite désigner un « valideur ». Celui-ci doit occuper un poste à responsabilité au sein de l’association (administrateur, directeur…). Il a en charge la création du « Compte asso » de l’association via l’interface. Il faut se munir des numéros RNA et Siret de l’association et d’une adresse mail consultable immédiatement pour validation du compte.

Le « valideur » est tenu informé des déclarations des bénévoles par mail au fur et à mesure de leurs demandes de validation. Le bénévole déclare lui-même les heures effectuées sur moncompteactivite.gouv.fr avant le 30 juin de l’année suivante (2021 pour les heures effectuées en 2020). Le valideur doit approuver la déclaration au plus tard au 31 décembre de la même année. Les droits à formation sont acquis jusqu’à leur utilisation ou la fermeture du compte.