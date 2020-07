Comment travailler avec la nouvelle équipe municipale

Lorsqu’une nouvelle équipe municipale est élue, les associations doivent apprendre à la connaître et comprendre comment elle fonctionne. Voici quelques conseils pratiques pour partir ensemble du bon pied.

Une équipe municipale est élue sur un programme. Il est logique et démocratique qu’elle cherche à le mettre en œuvre. Une fois élue, la nouvelle équipe annonce les projets de court et moyen terme qu'elle compte mettre en place. Soyez à l'écoute des premières déclarations et réfléchissez aux liens de complémentarité que peuvent avoir ce programme et ces projets avec ceux de votre association.

Apprenez à connaître vos interlocuteurs

Informez-vous de la composition finale de la liste des membres du conseil municipal. N'oubliez pas qu'à côté des membres de la liste majoritaire se trouvent aussi des élus des listes d'opposition. Étudiez les attributions de chacun des élus et lisez la composition des commissions municipales. Si demain vous soumettez un dossier, il est bon de savoir qui l’instruira. Repérez parmi ces élus, ceux qui sont déjà impliqués dans la vie associative locale et informez-vous sur leurs parcours, leurs réseaux, leurs centres d’intérêt et leur vision du rôle des associations.

Si des élus importants vous semblent nouveaux, lisez leur biographie sur internet via des moteurs de recherche. N'hésitez pas à interroger les journalistes de la presse locale sur les profils et réseaux d’appartenance des principaux membres de la nouvelle instance élue. Identifiez qui, dans votre équipe, connaît l’un des élus (directement ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui le connaît et peut vous recommander).

Enfin, vérifiez si vos contacts antérieurs dans l’administration municipale sont toujours là et, dans l’affirmative, contactez-les pour mettre à jour vos données de connaissance de l’action[…]