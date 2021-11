Comment rédiger un règlement intérieur ?

En vue de créer une association de promotion de sports urbains (parkour...), nous comptons rédiger un règlement intérieur. Quelles sont les règles ?

Le règlement intérieur précise les modalités pratiques de fonctionnement conformément aux principes définis par les statuts. C’est un document non obligatoire, qui ne nécessite pas de formalité administrative. Il doit être régulièrement mis à jour et surtout bien adapté à votre fonctionnement.

Les rubriques les plus utilisées sont le préambule, l’adhésion, l’assemblée générale, le conseil d’administration, le règlement intérieur, les activités et les procédures disciplinaires. Vous devrez le faire adopter en assemblée générale et le remettre à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent.

