Comment identifier les financements européens adaptés à un projet ?

Une association est porteuse d’un projet et souhaite faire une demande de subvention européenne ? Après avoir repéré le fonds qui peut la concerner et les organismes qui le gèrent, elle devra suivre les différents appels à projets émis par ces derniers. Explications.

Chaque année, plusieurs milliers de projets bénéficient du soutien des fonds structurels européens. Il s’agit d’actions répondant aux enjeux des territoires et aux problématiques de nombreux secteurs d’activité : insertion professionnelle, santé et médico-social, culture, agriculture, transition énergétique et protection de la biodiversité, développement des infrastructures de transport et des technologies de communication, etc.

Ces projets favorisent, d’une part, la création d’emplois, la compétitivité et la croissance économique de l’Union européenne (UE) et, d’autre part, le développement des zones rurales, de la pêche et de l’aquaculture durables.

Principaux outils d’investissement de la politique de cohésion, de la politique agricole commune (PAC) et de la politique commune de la pêche, les fonds structurels contribuent ainsi à réduire les écarts de développement économique, social et territorial entre les régions européennes.

[…]