Comment faire la démonstration de l’impact social d’une association ?

Dans un contexte de baisse des dépenses publiques, évaluer l’impact de son projet associatif peut s’avérer pertinent. Afin que tous les membres de la structure se sentent concernés, il convient de considérer cette évaluation comme vecteur de dynamique collective et d’innovation sociale. Car une telle démarche engage le projet de l’association et les personnes qui la composent. La perception des impacts ne sera pas forcément identique entre un bénévole, un salarié, un administrateur ou une personne accompagnée. Il est possible de procéder en cinq étapes :

- réunir les parties prenantes (membres de l’association et partenaires) ;

- définir l’impact à analyser ;

- collecter les données ;

- les traiter et les mettre en débat ;

- s’améliorer en fonction du fruit du travail et valoriser votre impact.

