Comment appréhender les outils de décision collective

Quel que soit le mode de fonctionnement d’une association, la question de la prise de décisions collectives est essentielle. Comment choisir l’outil le plus adapté pour décider collectivement à distance ?

Toutes les décisions ne nécessitent pas forcément une mobilisation de tous les membres et savoir identifier celles qui devront faire l’objet d’une consultation est déjà une étape indispensable.

Demander de décider sur tout, tout le temps, risque d’épuiser les membres et de noyer les décisions stratégiques importantes pour l’association. A contrario, solliciter trop rarement les membres risque de faire passer les dirigeants pour des autocrates et mettre en péril le projet associatif. À cet équilibre déjà peu simple à trouver et à garder, la pandémie a ajouté une couche de complexité avec la nécessité de trouver les bons outils pour décider à distance. Mais permettre à chacun de bien comprendre la manière dont les décisions vont être prises est important dans une logique démocratique et essentielle pour préserver la confiance.