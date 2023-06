Comment accueillir un stagiaire ou un alternant ?

En plus des bénévoles, salariés, membres et dirigeants, une association peut également compter des stagiaires et des alternants. Dans les deux cas, elle devra respecter une réglementation stricte.

Les associations peuvent faire appel à des stagiaires sous certaines conditions prévues notamment dans la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 et le code de l’éducation (articles L.124-1 à L.124-20). Tout stage doit en effet être exécuté dans le cadre d’un cursus pédagogique d’au moins 200 heures de formation par année d’enseignement.

[…]