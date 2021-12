Combien coûte l’embauche d’un salarié ?

En termes financiers, l’embauche d’un salarié ne se résume pas qu’aux coûts salariaux (salaire brut et charges patronales). Il faut prévoir le recrutement, la formation éventuelle et l’environnement de travail du nouveau salarié. Tout cela a un coût et doit être anticipé.

Le recrutement nécessite plusieurs étapes : la définition du besoin (pourquoi on recrute ?), la définition du poste et du profil (missions, responsabilités, compétences, expérience professionnelle), la rédaction de l’offre d’emploi, les entretiens de recrutement (qui les mène ? comment ?), la sélection et l’intégration du futur salarié. Réaliser un budget est primordial afin de gérer au mieux les dépenses inhérentes au recrutement comme les frais de recherche, la diffusion des offres d’emploi, le temps passé par les salariés intervenant sur le processus de recrutement, le remboursement éventuel des frais engagés par les candidats (transport, hôtel). Enfin, l’intégration proprement dite entraîne de nombreuses dépenses : coûts salariaux[…]