Chèques-cadeaux : le plafond d'exonération relevé à 250 euros pour 2021

Le chèque-cadeau ou bon d’achats est un avantage offert par les entreprises à leurs salariés. Près d’un tiers des salariés bénéficie de chèques cadeaux en France, soit entre 7,5 et 8 millions de personnes.

Ils sont distribués par le Comité d’entreprise (CE) ou directement par l’employeur pour certains évènements (Noël, un mariage, PACS, une naissance et adoption, un départ à la retraite, la rentrée scolaire, la fête des mères et des pères, Sainte-Catherine (25 novembre) et Saint-Nicolas (6 décembre).

Ils sont exonérés de cotisations sociales pour les entreprises « lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale ».

Pour 2021, son montant a été réévalué à 250 € (contre 171€) utilisable dans certaines enseignes. Pour bénéficier de cette mesure, ils doivent être remis aux salariés au plus tard le 31 décembre 2021.