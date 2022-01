Charges sociales sur les salaires

Cotisations sociales

En vigueur au 1er juillet 2021

Risques Taux Assiette Employeur Salarié Assurance maladie, maternité, invalidité, décès et contribution solidarité autonomie (CSA)

Rémunération ≤ 2,5 Smic

Rémunération > 2,5 Smic



7,30 %

13,00 % 1,50 % (1)

1,50 % (1)



Salaire total Assurance vieillesse 8,55 % 6,90 % Tranche A 0 - 3 377 € Allocations familiales

Rémunération ≤ 3,5 Smic (2)

Rémunération > 3,5 Smic

3,45 %

5,25 % Salaire total Contribution au dialogue social 0,016 % Salaire total Accidents du travail (3) Variable Variable Contribution sociale généralisée (CSG)

imposable

non-imposable

2,40 %

6,80 % Sur 98,25 % du salaire brut avec un abattement pour frais professionnels de 1,75 % limité à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 164 544 € en 2022. Fonds national d’aide au logement (FNAL)

- de 50 salariés

+ de 50 salariés



0,10 %

0,50 %



Tranche A 0 - 3 377 €

Salaire total Versement de transport (4) Variable Salaire total Assurance chômage 4,05 % Tranche A + B

0 - 13 508 € AGS (Garantie des salaires) 0,15 % Tranche A + B

0 - 13 508 € Forfait social (4) 8 % Cotisations patronales prévoyance et frais de santé

(1) Uniquement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

(2) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale ;

(3) Le taux de cotisation Accidents du travail est variable selon l’entreprise. Il est déterminé chaque année par la Caisse régionale d’assurance maladie. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site Risques professionnels de l'Assurance maladie / rubrique services en ligne pour connaître le taux de cotisation Accidents du Travail - Maladies Professionnelles (AT/MP) applicable à votre établissement ;

(4) La contribution dite « versement mobilité » (versement transport et le versement transport additionnel) est la participation des employeurs occupant 11 salariés et plus au financement des transports en commun (en région parisienne et dans les communes ou groupements de communes ayant institué ce versement).

Dernière mise à jour : novembre 2021

Retraite complémentaire

Cotisation Taux Assiette AGIRCO, ARRCO Employeur Salarié 4,72 % 3,15 % Tranche 1 : 0 - 3 428 € 12,95 % 8,64 % Tranche 2 : 3 428 - 27 424 €

Les cotisations de certaines catégories de salariés sont déterminées sur la base d’une assiette forfaitaire ou selon des modalités spécifiques : apprentis, stagiaires, bénéficiaires d’actions de formation, salariés à temps partiel, salariés à employeurs multiples, intermittents du spectacle...

Dernière mise à jour : Janvier 2022