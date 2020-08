Centres de loisirs déconfinés et sereins

Les Francas ont publié plusieurs guides à destination des directeurs et responsables pédagogiques des centres de loisirs pour aider à construire « un projet pédagogique soucieux des nouvelles conditions sanitaires d’organisation mais aussi de la sécurité psychoaffective, de l’épanouissement et de l’émancipation des enfants et adolescents. »

Ces guides Les centres de loisir, acteurs du déconfinement éducatif sont accessibles gratuitement en ligne. Ils sont complétés par des exemples de parcours éducatifs proposés par les associations néo-aquitaines dans le cadre de l’opération « Grandir à loisirs ».