Cannelle et Piment : une entreprise associative originale

Les éditions REPAS viennent de publier le récit haut en couleurs et en péripéties de « Cannelle et Piment », une association qui œuvre depuis près de 30 ans à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, et ses environs. Créée par des femmes immigrées de très nombreuses nationalités, elle a développé une activité de traiteur multiculturel aujourd'hui reconnue sur la place lyonnaise.

Pour autant il aura fallu batailler pour faire reconnaître cette initiative originale qui illustre parfaitement un certain nombre de problématiques associatives. Quelle gouvernance, en particulier pour les femmes, lorsque certains acteurs de l'histoire (élus ou travailleurs sociaux) ont du mal à laisser le pouvoir ? Quelle place pour le bénévolat à côté du salariat ? Pourquoi le statut associatif est préféré au statut d'entreprise coopérative, alors que cette modification de structure juridique leur fut plus d'une fois proposée ?

Suivant la chronologie, de 1990 à aujourd'hui, ce récit propose également de beaux portraits de femmes entreprenantes et soucieuses de contribuer à diffuser leurs cultures tout en animant leur quartier. Le livre montre aussi comment l'association, initiative citoyenne, se heurte trop souvent aux cadres rigides des institutions. Comme l'indique le sociologue Jean-Louis Laville dans sa préface : "Des expériences comme celle de Cannelle et Piment doivent aider à réfléchir pour qu'un nouveau cadre institutionnel favorise les citoyennes qui s'engagent pour un mieux-vivre."