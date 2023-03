Calculer le coût salarial d’une embauche

Avant de décider d’une embauche, il est indispensable d’en prévoir le coût de manière précise afin de déterminer si l’association dispose de la capacité financière.

Pour calculer le coût d’un salarié, il faut bien comprendre de quoi est constituée la rémunération et connaître les obligations qui pèsent sur l’association et les différentes variables (rémunération du salarié, environnement conventionnel, contrat et durée de travail, gratifications) qui influent sur le coût salarial.

Salaire brut

En droit français, le salaire brut est le salaire de référence. Il apparaît sur le contrat de travail et c’est la somme de ces salaires bruts qui constitue la masse salariale.

Le salaire brut se compose du salaire net (correspondant à la somme versée au salarié) et des cotisations sociales salariales. Celles-ci financent ce dont le salarié disposera plus tard et qui lui sera restitué sous forme d’un salaire indirect, notamment pour se soigner, toucher sa retraite, les allocations familiales et le financement intégral des suites d’un accident du travail, etc. Elles représentent généralement entre 21 et 23 % du salaire net et sont composées de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), de la Sécurité sociale, des cotisations pour la retraite complémentaire, des cotisations pour la prévoyance et frais de santé.

Cotisations patronales

Les cotisations patronales viennent s’ajouter au salaire brut versé au ­salarié. Ces cotisations additionnelles sont versées par l’employeur. Elles couvrent l’ensemble des prestations sociales des salariés et financent les caisses sociales publiques. Elles regroupent principalement la ­Sécurité sociale, l’assurance[…]