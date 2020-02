Bouge ton coQ soutient les projets ruraux

En partenariat avec l’Association des maires ruraux de France, la plateforme Bouge ton coQ entend apporter sa contribution à la revitalisation de « là où il fait bon vivre ». « Dans les villages, on se bouge. On a de l’énergie et des idées à revendre. » La plateforme est dédiée à soutenir les projets des associations et des collectivités en milieu rural.

L’idée est différente du crowdfunding habituel. Les donateurs sont invités à donner 2€ par mois et à voter régulièrement pour les différents projets mis en ligne. Les ressources récoltées sont ensuite ventilées au profit des projets plébiscités. L’objectif 2020 est de récolter 3 millions d’euros en fédérant 50 000 membres citoyens et 500 à 1000 entreprises partenaires.