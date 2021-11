Bilan 2020 des contrats aidés : la part des jeunes a augmenté

La Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail) a récemment publié une étude sur les contrats aidés en 2020 . Celle-ci rend compte d’une nette diminution : 82 000 en 2020 contre 99 000 en 2019. Or depuis 2017, ce type de contrats était déjà en forte baisse. Cependant lors de la crise sanitaire, ils ont été mobilisés pour lutter contre le chômage des plus jeunes et inclut dans le lancement du plan #1jeune1solution.

Deux types de contrats étaient possibles : le parcours emploi compétences (PEC) dans le secteur non-marchand (avec une prise en charge de l’État plus intéressante : 65 % au lieu de 50 %) ou le contrat unique d’insertion - contrat initiatives emploi (CUI-CIE), dans le secteur marchand (36 % de prise en charge). Selon l’étude, il y a eu 95 % de PEC, soit 17 800 jeunes et 5 % de CUI-CIE, soit 2 300. On retrouve aussi des conséquences de la crise avec plus de personnel polyvalent des services hospitaliers que d’assistants auprès d’enfants (assistante maternelle, éducateur familial…).