Bénévolat « à distance » ? Oui, mais…

Dans les associations comme ailleurs, la part du numérique ne cesse d’augmenter. Que ce soit en matière de gestion, de communication ou de ressources humaines, certains outils peuvent être utilisés par les bénévoles. Comment en faire bon usage ?

Une enquête de Recherches & solidarités, menée en avril et mai 2020, au moment du premier confinement, auprès de 2 395 bénévoles de 16 ans et plus, révèle que 17 % des personnes interrogées utilisaient les outils numériques dans le cadre d’une activité associative à distance pour la première fois. 27 % d’entre elles avaient renforcé leurs pratiques tandis que 23 % étaient déjà bien initiées, les circonstances liées à la crise sanitaire ne changeant rien. Elles continuaient leurs interventions à distance comme auparavant.

Favoriser l'engagement au sein de l'association

Développer les usages numériques peut être bénéfique à plusieurs niveaux. C’est un moyen d’élargir le[…]