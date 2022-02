Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques

Le forfait mobilités durables remplace l'indemnité kilométrique

Le forfait mobilités durables se substitue aux indemnités kilométriques vélo et aux indemnités forfaitaires de covoiturage. Les moyens de transport qui peuvent être pris en charge par l'employeur sont les suivants :

Vélo personnel (dont le vélo électrique) ;

Covoiturage en passager et en conducteur ;

Services de mobilité partagée (partage de véhicules électriques ou hybrides, location et mise à disposition en libre service de trottinettes ou de vélos) ;

Transports publics (hors abonnement).

La prise en charge de ces frais prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables », exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 500 € par an et par salarié.