Ayez le réflexe « finance solidaire » !

Avec plus de 20 milliards d’euros d’encours global fin 2020, la finance solidaire est devenue un outil incontournable pour accompagner le développement des projets associatifs. Publié par Le Mouvement associatif et Fair, un guide à destination des associations apporte des éléments d’éclairage sur les mécanismes de la finance solidaire, les financeurs solidaires et les outils de financement mobilisables.

Le principe de la finance solidaire est de permettre aux épargnants de mettre leur argent au service de l’intérêt général via le financement de projets à fort impact social et environnemental. Selon Fair, « la finance solidaire relie les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argent à des entreprises et associations dont l’activité est à forte utilité sociale et/ou environnementale, qu’ils financeront via la souscription de placements d’épargne solidaire ».

FAIR gère le label Finansol FAIR est né en 2021 de la fusion entre Finansol et l’iiLab, acteur historique et laboratoire d’innovation sur l’impact. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France et pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international, FAIR fédère plus de 110 entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées. FAIR gère le label Finansol qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public. Plus de 160 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol.



35 millions d’euros pour les associations

Concrètement, il s’agit de mobiliser l’épargne solidaire afin de financer directement des associations via des mécanismes de don, ou indirectement des entreprises et des associations, via des financeurs solidaires ou des prêts sociaux et[…]