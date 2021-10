Avec la crise, un net ralentissement des créations d'association

L’association Recherches & Solidarités (R&S) vient de publier la 19e édition de son panorama intitulé « La France associative en mouvement ».

Pour l’année 2020 particulièrement mouvementée et la première moitié de 2021, Recherches & Solidarités comptabilise 65 200 créations d’associations, avec la culture (23%) et le sport (15%) qui arrivent en tête. Autres chiffres clés qui caractérisent la France associative :

12,5 millions de Français bénévoles,

132 000 volontaires en service civique,

1 776 000 salariés dans 152 700 associations employeurs et 9,2% des effectifs salariés de l’ensemble du secteur privé.

On trouve également une analyse détaillée des effets de la crise sanitaire (réf. aux enquêtes Covid initiées par le Mouvement associatif et réalisées par R&S en lien avec le RNMA et la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative du ministère de l’Éducation nationale). Les mesures de chômage partiel et le soutien des collectivités ont permis aux associations de passer le cap mais des inquiétudes demeurent notamment sur la mobilisation des bénévoles, le retour des adhérents et la sécurisation des financements sur 2022.