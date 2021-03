Avec 5 000 places assises : les festivals pourront avoir lieu

Chaque année, 3000 festivals se déroulent en France. Ils composent un paysage riche et varié qui recouvre l’ensemble des arts : musique, arts de la rue, cirque, cinéma, livre, BD, arts visuels, danse, théâtre, marionnette, conte, etc. Même si la pandémie de COVID19 continue à faire peser des incertitudes, le gouvernement a décidé de proposer un cadre pour leur tenue.

Valable pour des événements en salle ou en plein air, la jauge maximale a été fixée à 5.000 personnes assises, avec le respect des gestes barrières (distance, etc.) sur un même site et pour un même événement. Chaque festival devra élaboré des protocoles sanitaires spécifiques, soumis à la validation du Centre de crise sanitaire et du Centre interministériel de crise.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le cadre pourra être modifié : si elle se dégrade, les mesures pourront être revues à la baisse ou si elle s’améliore, la jauge pourrait être augmenter au-delà de 5.000 personnes et/ou autoriser les configurations debout.

Enfin, les festivals, ceux qui annulent ou ceux qui adapteront leurs formats seront accompagnés financièrement. Ces deux derniers mécanismes, portés par le Centre national de la musique et les DRAC seront financés par un même fonds de 30 M€ qui concernera l’ensemble des festivals toutes disciplines confondues.