Associations, diversifiez vos moyens de paiement !

Alors que les espèces et les chèques sont des moyens de paiement chronophages et peu certains, ils demeurent pourtant les plus utilisés par les associations pour les encaissements, notamment pour encaisser les cotisations des adhérents. Si leur avantage reste incontestablement le coût de traitement qui, à ce jour, est encore gratuit, la gestion pour les réceptionner et les encaisser prend en revanche beaucoup de temps et peut être source d’erreurs. En outre, le délai d’encaissement est long et irrégulier, les risques de détournement non nuls, et la question de leur conservation dans un endroit sécurisé se pose.

La carte bancaire

Le paiement par carte bancaire (CB) est idéal lorsque c’est possible. Son utilisation par les associations se fait principalement pour encaisser des paiements de produits conçus lors d’évènements extérieurs sur stand (forums, festivals, kermesse…). Qui plus est, l’apparition du paiement sans contact (que la crise sanitaire a considérablement renforcé) a fait évoluer les habitudes de paiement des particuliers, et remplace de plus en plus les espèces pour payer de « petits » achats. Son gain est indiscutablement la garantie d’être payé, et cela dans un délai très rapide (48 heures maximum). Avec le paiement par CB, l’association sait parfaitement combien elle va percevoir et sous quel délai. Les écritures sont automatiquement enregistrées dans les comptes sans avoir besoin de les ressaisir et il n’est pas nécessaire de se déplacer à la banque. En revanche, pour pouvoir encaisser par CB les ventes de produits, de services ou les cotisations, vous devez louer un terminal de paiement électronique (TPE) auprès de votre banque et payer une commission par montant encaissé.

Le prélèvement Sepa

Le prélèvement Sepa est le plus adapté lorsque vous avez des rentrées d’argent récurrentes dans le temps, ou auprès des mêmes personnes : les cotisations auprès des adhérents prélevées une fois par an pendant plusieurs années, ou les dons annuels ou mensuels de vos donateurs réguliers. Le prélèvement peut également être utilisé pour étaler les paiements d’une même personne (paiement en plusieurs fois d’une formation, d’une saison sportive, d’un abonnement à une revue, etc.). Comme pour le paiement par CB, le coût est le premier frein. Même si de plus en plus de solutions sur internet se développent et sont moins chères qu’un logiciel, il reste a minima des frais d’abonnement et une facturation au pourcentage des montants prélevés. Le second obstacle est que sa mise en place demande un investissement en temps non négligeable, et plusieurs préalables sont à réaliser en plusieurs étapes :

choisir le logiciel ou la solution en ligne de gestion de prélèvement. Pour être sûr du choix de son prestataire, le mieux est de passer par des solutions vendues par des banques car les données sont sécurisées, sto­ckées, et non utilisées à des fins commerciales ;

installer ou activer son outil de prélèvement ;

avoir informé les personnes du paiement par prélèvement, et récupérer leur RIB ;

enregistrer, dans le logiciel ou la solution en ligne les RIB de chaque personne, le montant à prélever et la durée ;

éditer les mandats de prélèvement, et les faire signer aux personnes prélevées ;

conserver les mandats signés physiquement ou numériquement en un exemplaire par personne prélevée.

Une fois les prélèvements mis en place, les avantages sont en revanche nombreux : récurrence des paiements ; sécurité des transferts de fonds ; peu de gestion au quotidien ; avantages liés aux services connexes fournis avec les logiciels ou solutions en ligne, tels qu’un fichier Excel recensant la liste des personnes et les montants prélevés.

Sur internet

Les différents canaux permettant de transférer l’argent d’un compte bancaire à un autre ont considérablement évolué ces deux dernières années. Si vous avez un site internet et que vous vendez des objets, vous pouvez installer un module de paiement sécurisé sur votre site. Sinon, certaines banques proposent des formulaires en ligne pour que vous puissiez encaisser vos règlements. Vous envoyez le lien du formulaire en ligne par mail à votre adhérent, donateur ou acheteur, celui-ci le remplit, et une fois finalisé, vous recevez tous les deux un mail récapitulatif et de preuve d’achat. Dans tous les cas, prenez conseil auprès de votre banquier pour choisir une solution adaptée et sécurisée.

Créez votre cagnotte numérique Si vous avez un projet à financer, vous pouvez vous créer une cagnotte numérique. De nombreux « prestataires de services de paiement » (PSP), c’est-à-dire des entreprises développant des solutions de paiement en ligne mais n’étant pas une banque, proposent ce type de solution. Choisissez celle qui vous convient le mieux, créez votre compte en ligne, et décrivez votre projet. Si le montage de la cagnotte est simple, la création du projet et la communication pour attirer des financeurs privés sont plus complexes. -> A lire : Bien choisir sa plateforme de financement participatif

Sur smartphone

Il s’agit d’un paiement par carte bancaire, mais c’est le téléphone qui remplace la carte. Pour les personnes morales, afin de pouvoir encaisser les paiements ou les dons par téléphone, il faut avoir un terminal de paiement adapté, ce qui a un coût d’abonnement et par transaction reçue. Mais côté gestion, cela améliore votre suivi, vos rapprochements bancaires et diminue grandement les tâches administratives. De plus, et c’est sûrement le point le plus crucial, cela correspond aux attentes des personnes sur les nouvelles façons de régler leurs achats ou de transférer des fonds. Pour un particulier qui souhaite par exemple donner de l’argent à une association, ce mode de paiement est facile, rapide et sécurisé. Une association doit avoir cela en tête, et se préparer dès à présent à ces changements afin de pouvoir accompagner ses bénévoles et salariés dans ces nouvelles façons de procéder.

Factures

En ce qui concerne les paiements effectués par l’association, que ce soit par carte bancaire, virement ou prélèvement, il n’y a guère de différence avec l’utilisation que l’on peut en avoir à titre particulier. Les associations qui ont beaucoup de salaires à verser chaque fin de mois disposent généralement d’un logiciel de paye qui est en lien avec un logiciel de télétransmission, pour indiquer à la banque les salaires à virer. Évidemment, le choix du bon moyen de paiement pour tel ou tel service dépendra du type de paiement, de sa tarification, du nombre d’opérations et de leur montant. Bref, la réponse ne peut pas être générale. Il faut donc sélectionner les solutions de paiement qui intéressent l’association et demander une proposition commerciale à sa banque avant d’opter pour telle ou telle solution.